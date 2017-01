Éric Briys D'or et d'airain Penser, cliquer, agir



Expédition sous 48h (du lundi au vendredi). Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours pour la France Métropolitaine, par Colissimo. Expédition sous 48h (du lundi au vendredi). Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours pour la France Métropolitaine, par Colissimo. Résumé | Sommaire | Extraits | Fiche technique Nous embrassons un capitalisme du gigantisme digital. Souvent aveuglément, toujours avec embarras.

Les mots et expressions que nous employons en disent long sur la violence de notre relation à la prospérité numérique : "destruction créatrice", "disruption", "darwinisme digital", "uberisation", "big data", "monétisation", "the winner takes it all"...

C'est finalement une bien étrange métallurgie que celle qui, à l'or des mots, préfère l'airain des néologismes bricolés à la hâte.

Et si nous méditions sagement notre rapport au monde digitalisé ?

La libre et instructive promenade que guide Éric Briys nous invite à flâner avec un historien, à faire l'école buissonnière, canif en poche, à reprendre le chemin de la bibliothèque, à apprendre à éplucher une banane, à franchir le cap de Bonne-Espérance, à écrire de la twittérature, à converser avec les robots, à prendre le pouls de la classe moyenne...et à ne plus confondre l'or et l'airain, pour, enfin, agir.

