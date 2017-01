Foulques de Cambrai La Fondation de l'abbaye de Vaucelles



Livre broché - Multilangue 27,00 €

Résumé | Sommaire | Fiche technique Malgré l'abondance des sources relatives au monde monastique médiéval, les descriptions concrètes, quotidiennes, presque prises sur le vif, de la vie des moines sont relativement rares. De manière très étonnante, un document tout à fait passionnant, riche de très nombreuses informations sur un monastère cistercien, avait échappé jusqu'à présent, sinon à l'attention des historiens prérévolutionnaires, du moins aux travaux des XIXe et XXe siècles. Intitulé Fundatio abbatiae de Valcellis, il porte sur l'histoire de l'abbaye cistercienne de Vaucelles, sous son premier abbé (1132-1151). Fondée en 1132 à une quinzaine de kilomètres au sud de Cambrai, dans la vallée de l'Escaut, cette abbaye était jusqu'à présent essentiellement connue grâce à son très riche fonds d'archives. La découverte de la Fundatio abbatiae de Valcellis apporte aujourd'hui de nombreux renseignements neufs sur l'histoire de cette abbaye, et plus largement sur la vie cistercienne dans les décennies 1130 et 1140. Titre La Fondation de l'abbaye de Vaucelles Édition Première édition Auteur Foulques de Cambrai Édité et traduit par Benoît-Michel Tock Collection Classiques de l'histoire au Moyen Âge Langues français, latin Éditeur Les Belles Lettres Date de première publication du titre 21 novembre 2016

tags

Abbaye, Architecture, Cambrai, Cisterciens, Histoire médiévale, Monastère