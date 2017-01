Auteurs divers Bibliothèque classique infernale



Si l'Enfer est pavé de bonnes intentions, les Enfers grécoromains sont sertis de chefs-d'œuvre. Le royaume d'Hadès a inspiré les pages les plus profondes et surtout les plus étonnantes de la littérature antique. L'évocation du royaume des ombres y était un exercice de style, un morceau de bravoure. Poètes et héros ont quitté ce monde depuis longtemps, mais la fraîcheur et l'excellence de leur talent sont diablement vivantes. Parmi ces fleurs maudites, se trouvent aussi bien les larmes d'Orphée que les rires moqueurs d'Aristophane ou la verve de Lucien, la beauté impeccable des vers de Virgile que la laideur si séduisante de ceux de Claudien. Avec des textes de plus de trente auteurs, allant du VIIIe siècle avant J.-C. à l'extrême fin de l'Empire romain, cette Bibliothèque infernale s'adresse à tous ceux qui un jour descendront aux Enfers, c'est-à-dire, selon les Grecs et les Romains, à tout le monde ! Titre Bibliothèque classique infernale Édition Première édition Auteur Auteurs divers Édité par Laure de Chantal Collection Romans, Essais, Poésie, Documents Éditeur Les Belles Lettres Date de première publication du titre 21 novembre 2016 Nb de pages 488 p.

