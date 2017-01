Nouvelles pensées de métaphysique et de morale

"Peut-on dire qu'une philosophie est vraie ?" [et la réponse négative de Canguilhem], "la réalité des philosophies" [et l'idéalisme radical de Gueroult], "Les deux systèmes de métahysique" [et la place de Spinoza], "Comment je vois la Nature", "Les points cardinaux de ma philosophie", "Comment philosopher", "Faire son devoir" [ce qui compte est l'acte] sont parmi les chapitres de cet ouvrage. Ceux-ci sont secondaires : "Bergson et Eucken", "Palmyre", "Kant contre Spinoza" [sur la place des définitions].