Œuvres.Tome VI : Thériaque à Pison

Composée de plus de soixante-dix ingrédients dont l'opium et la chair de vipère (θήρ/thêr), d'où elle tire son nom, la thériaque est le fleuron de la pharmacopée grecque antique. Rapidement élevée au rang de panacée, transmise et popularisée par les littératures syriaque, arabe, latine et hébraïque, la célèbre recette de la thériaque élaborée au 1er siècle de notre ère par Andromaque, médecin de Néron, s'est ensuite maintenue sans grand changement jusqu'à l'aube du XXe siècle. C'est cette recette originale d'Andromaque que l'auteur du traité, vraisemblablement un archiatre de peu postérieur au médecin Galien, retranscrit ici sous sa double forme, en vers et en prose. Après avoir brièvement rappelé l'histoire du fameux électuaire, l'auteur du traité décrypte à l'intention de son dédicataire, un riche romain du nom de Pison féru de médecine et de philosophie, les différentes étapes de sa préparation et dresse le catalogue des maladies dont la thériaque est capable de triompher.

Basée sur l'examen de l'ensemble des témoins conservés (grecs, arabes et latins), la présente édition, précédée d'une ample introduction notamment consacrée à l'histoire de la littérature thériaque et au problème du mélange dans la pharmacologie antique, est accompagnée de la première traduction française du traité ainsi que d'abondantes notes critiques, historiques et philologiques