Ce second volume se concentre sur les trois traités majeurs qui, audelà même des écrits catalans antérieurs, représentent le dernier état de la pensée d'Arnau. Ils s'inspirent et dérivent d'un ouvrage anonyme fort peu connu, le De Semine Scripturarum, dont nous donnons une traduction inédite. L’essentiel de ce texte est une spéculation sur la signification symbolique des lettres de l’alphabet qui constituent le texte des Écritures plaidant pour la recevabilité de toute prophétie, qu’elle émane d’un Prophète (Daniel, Ezechiel…) ou de tout être humain inspiré par Dieu. C’est en s’autorisant de ce postulat qu’Arnau a fait connaître les révélations dont il se considérait le dépositaire. Après un commentaire du De Semine Scripturarum, Arnau a composé coup sur coup le De significatione Tetragrammeton et le De tempore Adventu Antichristi. Dans ce dernier, Arnau délivre une sorte de testament spirituel en fixant le « Temps de la Venue de l’Antéchrist ». La lecture qu’Arnau en donnera devant l’assemblée des maîtres de l’Université de Paris conduira à son arrestation, et à son abjuration.



Jean Canteins est l’auteur de nombreux livres et articles. Les présentes recherches, études et exégèses sur la personne et l’œuvre d’Arnau en sont l’aboutissement.